Cueillette et dégustation de plantes sauvages Dun-sur-Meuse
Cueillette et dégustation de plantes sauvages Dun-sur-Meuse dimanche 12 avril 2026.
Dun-sur-Meuse
Cueillette et dégustation de plantes sauvages
Rue sous Vaux Dun-sur-Meuse Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 17:00:00
fin : 2026-04-12 19:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Cet événement, organisé avec la LPO Meuse, vous invite à venir savourer la nature avec le retour du printemps !
Dès 14h, une balade guidée de cueillette sauvage à la pelouse calcaire de Dun est proposée. Pour clôturer cette balade, un atelier cuisine des plantes sauvages cueillies avec une dégustation collective des bons petits plats concoctés est proposée dès 17h au 16 rue Saint Sébastien (sur réservation).Tout public
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Rue sous Vaux Dun-sur-Meuse 55110 Meuse Grand Est +33 6 45 86 93 82 mah.ramanitra@gmail.com
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English :
This event, organized with the LPO Meuse, invites you to come and enjoy nature with the return of spring!
Starting at 2 p.m., you’ll be able to take part in a guided wild-gathering walk on the Dun limestone lawn. To round off the walk, a cooking workshop using the wild plants you’ve picked will be held at 16 rue Saint Sébastien from 5pm, with a collective tasting of the tasty dishes you’ve concocted (reservation required).
L’événement Cueillette et dégustation de plantes sauvages Dun-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-04-08 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE
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