Cueillette et distillation La lavando dis Aupiho – Aureille 22 juin 2025 09:30

Bouches-du-Rhône

Cueillette et distillation La lavando dis Aupiho Dimanche 22 juin 2025 de 9h30 à 12h.

Et de 14h00 à 16h30. Aureille Bouches-du-Rhône

Cueillette & distillation

Françoise nous fait vivre l’expérience unique de la cueillette et la distillation du lavandin dans les Alpilles.

Lou Lavandin dis Aupiho

Françoise nous fait vivre l’expérience unique de la cueillette du lavandin dans les Alpilles. Faites vos bouquets et distillez votre huile essentielle sur place avec l’alambic mobile de Gaël. Un parfum des Alpilles pour la vie !

Oli dis aupiho .

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

English :

Harvesting and distillation

Françoise takes us on a unique journey of lavandin harvesting and distillation in the Alpilles.

German :

Pflücken & Destillieren

Françoise lässt uns die einzigartige Erfahrung des Pflückens und Destillierens von Lavandin in den Alpilles machen.

Italiano :

Raccolta e distillazione

Françoise ci accompagna nell’esperienza unica della raccolta e della distillazione della lavandina nelle Alpilles.

Espanol :

Recolección y destilación

Françoise nos hace vivir la experiencia única de la recolección y la destilación del lavandín en los Alpilles.

