Cueillette et Popote, Civray-de-Touraine, Civray-de-Touraine

Bienvenu.e à ce stage si vous avez envie de :

Renouer avec les plantes sauvages et la nature qui vous entoure.

✨Prendre du temps pour vous.

Rencontrer, partager, apprendre dans un cadre collectif et bienveillant.

Dans un cadre simple mais chaleureux, Dimitri nous accueille sur son micro-camping, situé en pleine campagne à quelques kilomètre du Cher. Nous camperons entre forêt, champs et vignes, selon votre convenance en tente, van ou même à la belle étoile pour les plus audacieux.ses. Et si vous n’avez pas de tente, on peut même vous en prêter une.



Au programme :

Bonnes pratiques et risques en lien avec la cueillette

Identification des plantes printanières

Notions de botanique

Recettes variées avec nos cueillettes

Veillée autour du brasero

Lecture, exploration de la bibliothèque dédiée aux plantes

Approche pédagogique :

Ce stage est essentiellement un stage pratique sur le terrain et en cuisine.

Il s’appuie sur des méthodes pédagogiques actives et participatives. Vous êtes invité.e à utiliser tous vos sens (observer, toucher, sentir, goûter) pour aborder les plantes et apprendre à les reconnaître. Quelques temps plus théoriques (notamment sur des notions de botanique ou techniques de cuisine) viendront contextualiser la pratique. Chaque jour, vous êtes invité.e à réinvestir et réviser des notions vues la veille, dans une démarche de progression et pour vous permettre de gagner en confiance.

Plus qu’une initiation à la botanique, devenez cueilleur ou cueilleuse le temps de quelques jours. Vous êtes en pleine immersion avec les plantes, puisque après les avoir présentées et identifiées, nous les cueillons et les cuisinons ensemble. Et bien sûr, nous nous régalons des plats réalisés, dans une ambiance que nous souhaitons détendue et conviviale.

De nombreux documents vous sont transmis, pendant ou juste après le stage (bibliographie complète, recettes réalisées, fiches récapitulatives, liens vers des outils et sites de référence…)

Accueil :

Accueil possible dès le mercredi soir, sinon arrivée jeudi matin à partir de 9h

Démarrage du stage à 10h

Repas et soirées :

Jeudi

Déjeuner en auberge espagnole (chacun amène un plat à partager)

Soirée et diner libre.

Vendredi

Déjeuner et diner réalisés ensemble avec certaines de nos cueillettes.

Veillée collective – repas partagé – quelques cuissons sur brasero ou sur billig selon la météo.

Samedi

Déjeuner créatif avec les ingrédients restants.

Possibilité de rester sur place le dernier soir. Soirée et diner libre.

Dimanche

Possibilité pour ceux/ celles qui le souhaite de rester sur place pour profiter du cadre. Détente au camping, découverte des environs, selon votre humeur. Repas en autonomie.

Chacun apporte ce qui lui convient pour son petit déjeuner.

Les repas sont végétariens. Merci de me préciser allergies ou régimes particuliers au moment de votre inscription.

Coût du stage :

290€ (3 repas inclus)

+8€ la nuitée au camping, à régler sur place.

Durée : 25h

Activité organisée par Amandine – cueilleuse-cuisinière, animatrice, formatrice

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/cueillette-et-popote-7818

