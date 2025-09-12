Cueillette et préparation aux algues Manoir de Porjou Plestin-les-Grèves

Manoir de Porjou L’Improbable Café Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-12 15:00:00

fin : 2025-09-12 18:00:00

2025-09-12 2025-11-07

Venez découvrir la beauté que chaque marée nous offre lors d’une balade guidée autour des algues en compagnie de Delphine Piolot et Sonia Kermoal-Colas

RDV à 15 h à Locquirec plage des sables blancs.

Se munir d’un seau , de chaussures allant dans l’eau , d’une paire de ciseaux et éventuellement d’un coupe vent.

Nous nous rendrons ensuite à l’improbable café à Plestin les Grèves pour préparer et déguster deux recettes. (prévoir des chaussures d’intérieur) .

Manoir de Porjou L’Improbable Café Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 01 72 79

