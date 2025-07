Cueillette guidée avec goûter à la ferme Ferme de La Reine des près Champclause

Cueillette guidée avec goûter à la ferme Ferme de La Reine des près Champclause mercredi 9 juillet 2025.

Cueillette guidée avec goûter à la ferme

Ferme de La Reine des près Boussoulet Champclause Haute-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : Mercredi 2025-07-09

fin : 2025-08-13

2025-07-09 2025-07-16 2025-07-23 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Partez à la découverte des plantes sauvages comestibles lors d’une balade guidée autour de la ferme. Apprenez à les reconnaître, les cueillir, et découvrez leurs usages. L’après-midi se termine par un goûter à la ferme (produits locaux et des plantes).

Ferme de La Reine des près Boussoulet Champclause 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 76 35 65

English :

Discover edible wild plants on a guided walk around the farm. Learn to recognize them, pick them and discover their uses. The afternoon ends with a snack at the farm (local produce and plants).

German :

Entdecken Sie auf einem geführten Spaziergang rund um den Bauernhof essbare Wildpflanzen. Lernen Sie, sie zu erkennen, zu pflücken und ihre Verwendung zu entdecken. Der Nachmittag endet mit einem Imbiss auf dem Bauernhof (lokale Produkte und Pflanzen).

Italiano :

Scoprite le piante selvatiche commestibili durante una passeggiata guidata intorno alla fattoria. Imparate a riconoscerle, a raccoglierle e a scoprirne gli usi. Il pomeriggio si conclude con una merenda in fattoria (prodotti e piante locali).

Espanol :

Descubra plantas silvestres comestibles en un paseo guiado por la granja. Aprenda a reconocerlas, recogerlas y descubrir sus usos. La tarde termina con una merienda en la granja (productos y plantas locales).

L’événement Cueillette guidée avec goûter à la ferme Champclause a été mis à jour le 2025-06-28 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal