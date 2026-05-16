Charcier

Cueillette sauvage et découvertes culinaires en Combe d’Ain

Charcier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Cueillette sauvage et découvertes culinaires en Combe d’Ain le samedi 3 octobre 2026 à 9h00 à Charcier.

Venez découvrir les secrets des plantes comestibles sur un site naturel remarquable de la Combe d’Ain. Le matin, apprenez à les identifier et à les récolter avec soin, puis l’après-midi, transformez les en préparations originales lors d’un atelier pratique.

À partir de 15 ans. Durée 7h. Repas tiré du sac. Équipement conseillé chaussures et vêtements adaptés au terrain et aux conditions météo ; eau

Places limitées → Inscription indispensable.

Lieu de rendez-vous communiqué par mail après inscription (pensez à vérifier vos indésirables). .

Charcier 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 04 20

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English : Cueillette sauvage et découvertes culinaires en Combe d’Ain

L’événement Cueillette sauvage et découvertes culinaires en Combe d’Ain Charcier a été mis à jour le 2026-05-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE