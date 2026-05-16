Cueillette sauvage et découvertes culinaires en Combe d’Ain Charcier
Cueillette sauvage et découvertes culinaires en Combe d’Ain Charcier samedi 3 octobre 2026.
Charcier
Cueillette sauvage et découvertes culinaires en Combe d’Ain
Charcier Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Cueillette sauvage et découvertes culinaires en Combe d’Ain le samedi 3 octobre 2026 à 9h00 à Charcier.
Venez découvrir les secrets des plantes comestibles sur un site naturel remarquable de la Combe d’Ain. Le matin, apprenez à les identifier et à les récolter avec soin, puis l’après-midi, transformez les en préparations originales lors d’un atelier pratique.
À partir de 15 ans. Durée 7h. Repas tiré du sac. Équipement conseillé chaussures et vêtements adaptés au terrain et aux conditions météo ; eau
Places limitées → Inscription indispensable.
Lieu de rendez-vous communiqué par mail après inscription (pensez à vérifier vos indésirables). .
Charcier 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 04 20
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English : Cueillette sauvage et découvertes culinaires en Combe d’Ain
L’événement Cueillette sauvage et découvertes culinaires en Combe d’Ain Charcier a été mis à jour le 2026-05-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE