Cueillette sauvage musicale Picauville

Cueillette sauvage musicale Picauville samedi 26 juillet 2025.

Cueillette sauvage musicale

32 Rue de la Poterie Picauville Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-26 10:00:00

fin : 2025-10-15 12:00:00

2025-07-26

Il s’agit de partir en balade cueillette sauvage où Juliette de Phytotempo vous sensibilise aux plantes comestibles, et vous met en garde contre les toxiques, vers une autonomie alimentaire ou un simple plaisir champêtre. Au son de la harpe de Marion Cotent’Harpe selon les sessions. Les cueillettes ont lieu sur tout le territoire du Cotentin, elles sont gratuites pour les moins de 12 ans et accessibles à partir de 6 ans (marche soutenue) au prix de 15 euros ou 20 euros au son de la harpe.

32 Rue de la Poterie Picauville 50250 Manche Normandie +33 6 99 14 04 13 marion.bouyss@gmail.com

English : Cueillette sauvage musicale

Juliette from Phytotempo will take you on a wild foraging tour, introducing you to edible plants and warning you about toxic ones, with a view to food self-sufficiency or simply enjoying the countryside. To the sound of Marion Cotent’Harpe’s harp, depending on the session. Pick-ups take place throughout the Cotentin region, and are free for children under 12 and accessible to children aged 6 and over (sustained walking), at a cost of 15 euros or 20 euros to the sound of the harp.

German :

Es geht darum, einen Spaziergang zum Wildsammeln zu unternehmen, bei dem Juliette von Phytotempo Sie für essbare Pflanzen sensibilisiert und vor Giftstoffen warnt, auf dem Weg zu einer unabhängigen Ernährung oder einem einfachen ländlichen Vergnügen. Zum Klang der Harfe von Marion Cotent’Harpe je nach Sitzung. Die Pflückaktionen finden im gesamten Gebiet von Cotentin statt. Sie sind für Kinder unter 12 Jahren kostenlos und für Kinder ab 6 Jahren zugänglich (strammes Gehen) und kosten 15 Euro oder 20 Euro zum Klang der Harfe.

Italiano :

Juliette di Phytotempo vi insegnerà le piante commestibili e vi metterà in guardia da quelle velenose, in modo che possiate essere autosufficienti dal punto di vista alimentare o semplicemente godervi la campagna. Al suono dell’arpa di Marion Cotent’Harpe, a seconda della sessione. Le escursioni si svolgono in tutta la regione del Cotentin e sono gratuite per i minori di 12 anni e accessibili a partire dai 6 anni (camminata sostenuta) al costo di 15 euro o 20 euro al suono dell’arpa.

Espanol :

Juliette, de Phytotempo, le enseñará las plantas comestibles y le advertirá sobre las venenosas, para que pueda autoabastecerse de alimentos o simplemente disfrutar del campo. Al son del arpa de Marion Cotent’Harpe, según la sesión. Las salidas tienen lugar en toda la región de Cotentin, y son gratuitas para los menores de 12 años y accesibles a partir de los 6 años (marcha sostenida) con un coste de 15 euros o 20 euros al son del arpa.

