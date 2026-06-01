Cueillettes Chapeau de Paille – Cergy, Cueillette de Cergy, Puiseux-Pontoise

Cueillettes Chapeau de Paille – Cergy 2 – 7 juin Cueillette de Cergy Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T09:30:00+02:00 – 2026-06-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Située à 30 minutes de Paris, attenante à la commune de Cergy : la Cueillette de Cergy, membre fondateur du réseau « Chapeau de paille » vous accueille depuis 1976.

Sur 40 hectares de productions maraîchères, horticoles et arboricoles, vous pourrez cueillir vos fruits, légumes et fleurs cultivés selon les principes de l’agriculture raisonnée.

Nous vous proposons un large éventail de variétés de fruits et de légumes sélectionnés pour leurs qualités gustatives et leur adéquation avec notre terroir. Venez au rythme des saisons afin de découvrir nos nombreuses variétés de fraises, de framboises, de groseilles, de cassis, de pommes, de prunes, de tomates, d’aubergines, de courgettes, de pommes de terre, d’haricots et bien plus encore.

Vous pourrez également composer de magnifiques bouquets de tulipes, de glaïeuls, de dahlias, de roses ou de fleurs sauvages.

A l’entrée de la cueillette, le Marché de Caroline vous propose un large choix de produits locaux et savoureux.

Cueillette de Cergy Chemin de Courcelles 95650 Puiseux-Pontoise Puiseux-Pontoise 95650 Val-d’Oise Île-de-France

Créées il y a 40 ans par cinq agriculteurs, les Cueillettes Chapeau de Paille sont devenues un acteur clé des circuits courts grâce à leurs valeurs et à la mise en commun de leurs savoir-faire.

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