Cueillettes Chapeau de Paille – Eckwersheim, Cueillette d’Eckwersheim, Eckwersheim

Cueillettes Chapeau de Paille – Eckwersheim 2 – 7 juin Cueillette d’Eckwersheim Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Nous sommes heureux de pouvoir ouvrir notre cueillette de fruits, fleurs et légumes depuis 2017 dans le secteur Strasbourg-Nord.

Notre Cueillette est située à 15 km au Nord de Strasbourg, entre Brumath et Vendenheim dans un joli village Alsacien.

Toute l’équipe de la Cueillette de Eckwersheim est heureuse de vous accueillir sur le champ d’avril à début novembre.

Vous trouverez également sur le site, ouvert toute l’année notre boutique de produits du terroir : Au Jardin des 4 Saisons

Cueillette d’Eckwersheim 51 route d’Olwisheim 67550 Eckwersheim Eckwersheim 67550 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

Créées il y a 40 ans par cinq agriculteurs, les Cueillettes Chapeau de Paille sont devenues un acteur clé des circuits courts grâce à leurs valeurs et à la mise en commun de leurs savoir-faire.

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