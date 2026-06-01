Cueillettes Chapeau de Paille – Pithienville, Cueillette de Pithienville, Bernienville

Cueillettes Chapeau de Paille – Pithienville 2 – 6 juin Cueillette de Pithienville Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T09:00:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Votre cueillette près d’Evreux

Votre cueillette chapeau de paille se situe en Haute Normandie, à Pithienville, un hameau de Bernienville dans l’Eure (27), à 8 kms d’Evreux direction Caen Lisieux route D613.

Une cueillette sur des champs de blé

Patrick de Wever a créé la cueillette en 1986. Elle s’étend aujourd’hui sur plus de 20 ha. Initialement spécialisée en fruits rouges, la cueillette est reconnue pour la qualité, la diversité et l’abondance de ses fraises.

Patrick et son équipe cultivent plus de 50 variétés de fruits, légumes et fleurs que vous avez le plaisir de venir cueillir au fil des saisons.

Elles sont sélectionnées pour leurs qualités gustatives et cultivées dans le respect d’une agriculture durable.

Nous mettons à votre disposition des brouettes et des paniers pour faciliter la découverte de notre grand potager et de notre verger de mi avril à fin novembre.

Chez nous, vous êtes sûrs de l’origine locale, il n’y a rien de plus frais et de meilleur qu’une fraise ou une tomate cueillies à maturité.

La cueillette de Pithienville est réputée pour la diversité de ses produits et tout particulièrement pour ses fraises

Après la fermeture hivernale, la cueillette de Pithienville rouvre ses portes mi avril avec l’arrivée des légumes primeurs, radis, salades, rhubarbe, épinards.

Viennent ensuite les fraises de plein champ, produit phare de la cueillette, les framboises, les groseilles, les cassis, les mûres avec lesquels vous confectionnerez de délicieuses confitures.

Au fil des saisons, vous pourrez cueillir des tomates, des haricots verts, des courgettes et à partir de mi-août une multitude de prunes, potimarrons, et de pommes vous attendent.

Nous serons heureux de vous croiser dans notre jardin pour vous faire partager notre passion.

Cueillette de Pithienville Route de Neuville Pithienville 27180 Bernienville Bernienville 27180 Eure Normandie

Créées il y a 40 ans par cinq agriculteurs, les Cueillettes Chapeau de Paille sont devenues un acteur clé des circuits courts grâce à leurs valeurs et à la mise en commun de leurs savoir-faire.

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