Cueillettes Chapeau de Paille – Seresville, Cueillette de Seresville, CD 105/1 entre Mainvilliers et Seresville, Mainvilliers

Cueillettes Chapeau de Paille – Seresville 3 – 6 juin Cueillette de Seresville, CD 105/1 entre Mainvilliers et Seresville Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Votre cueillette avec vue sur la Cathédrale de Chartres

La cueillette Chapeau de Paille LES JARDINS DE SERESVILLE est à Seresville en Eure et Loir (28). Elle se situe au nord-ouest de Chartres entre les directions Dreux et Châteauneuf en Thymerais. Site idéal pour observer la Cathédrale de Chartres… tout en faisant sa cueillette de fruits et légumes ou en achetant directement en boutique. La Boutique reste ouverte toute l’année sauf du 25 décembre 2025 au 14 janvier 2026.

Une cueillette sur des champs de blé.

François Delaperrière fut l’un des premiers agriculteurs en France à ouvrir une cueillette. En 1984, sur ses terres où son grand-père et son père cultivaient du blé, il décide de consacrer un hectare pour planter des fraisiers. Le succès est au rendez-vous et l’année suivante, il étend la cueillette aux légumes.

Après une période de fermeture, la cueillette a rouvert ses portes en juin 2019. Sébastien Béquignon, maraîcher, vous accueille avec sa nouvelle équipe.

La cueillette de Seresville couvre 20 hectares et propose 200 variétés de fruits et légumes dans 50 espèces différentes, mais aussi des fleurs.

A l’entrée de la cueillette, comme dans toutes les cueillettes Chapeau de Paille, nous mettons à votre disposition des brouettes, des paniers et vous partez à la découverte des champs, des vergers. Ici, l’origine locale est une évidence et il n’y a rien de meilleur qu’une fraise ou une tomate tout juste cueillie à maturité. Notre volonté est de vous faire retrouver le vrai goût des produits au prix le plus juste.

Au fil des mois, généralement de fin avril à mi-novembre, vous pourrez savourer nos fruits et légumes, sélectionnés pour leurs qualités gustatives et cultivés dans le respect d’une agriculture durable.

La cueillette de Seresville est réputée pour la grande variété de ses récoltes

Aux JARDINS DE Seresville, au fil des saisons, vous pourrez cueillir des tomates, des pommes de terre, des lys, des fraises … Pendant l’été, des framboises, des groseilles, et à partir de mi-août, dans les vergers les premières pommes, des prunes sauvages…

Les clients de Seresville savent qu’ici, ils vont aussi trouver des variétés anciennes, comme les tomates andines cornues, les tomates cœur de bœuf, les courges Butternuts ou potimarrons.

Touche d’originalité : très pratique, un grand jardin suspendu où vous pourrez cueillir fraises et cornichons sans même devoir vous baisser !

Seul, ou en famille, pour votre marché en fruits et légumes ou une envie soudaine de préparer des confitures, nous serons heureux de vous croiser dans nos allées. N’hésitez pas à nous poser des questions sur nos variétés, nos techniques agricoles.

Soucieux d’expliquer aux enfants comment poussent les légumes, nous accueillons les écoles et les centres aérés de fin mai à octobre.

Cueillette de Seresville, CD 105/1 entre Mainvilliers et Seresville Seresville 28300 Mainvilliers Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Créées il y a 40 ans par cinq agriculteurs, les Cueillettes Chapeau de Paille sont devenues un acteur clé des circuits courts grâce à leurs valeurs et à la mise en commun de leurs savoir-faire.

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