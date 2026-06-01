Cueillettes Chapeau de Paille – Thorigné, Cueillette de Thorigné, Thorigné-Fouillard

Cueillettes Chapeau de Paille – Thorigné 5 et 6 juin Cueillette de Thorigné Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Votre cueillette aux portes de Rennes?

La cueillette Chapeau de Paille de Thorigné est située sur la commune de Thorigné fouillard à l’Est de Rennes (35). Elle se situe sur la route d’Acigné à 700 mètres de la rocade Est, sortie N°17, porte de tizé. Tout en étant aux portes de Rennes, notre cueillette est un cocon au coeur du bocage breton.

Une cueillette à la campagne aux portes de Rennes

C’est en 2010, que Jean Claude Ferron a repris la cueillette créée dans les années 90. Au milieu de la campagne, la ferme s’étend sur presque 50 hectares dont environ 15 consacrés à la cueillette.

Passionnée par le maraîchage et l’arboriculture, toute l’équipe de la cueillette de Thorigné cultive des légumes, des fruits et des fleurs. Et c’est vous qui avez le plaisir de venir les cueillir au fil des saisons.

A l’entrée de la cueillette, comme dans toutes les cueillettes Chapeau de Paille, nous mettons à votre disposition des brouettes, des paniers et hop vous partez à la découverte des champs, des vergers. Ici, l’origine locale est une évidence et vous verrez il n’y a rien de meilleur qu’une fraise ou une tomate tout juste cueillie à maturité. Notre volonté est de vous faire retrouver le vrai goût des produits au prix le plus juste.

Au fil des mois, de mi-mai à mi-novembre, vous découvrirez plus de 60 variétés de fruits et de légumes. Nous les avons choisies pour leurs qualités gustatives. Tous ces légumes et ces fruits sont cultivés dans le respect de l’environnement.

Simple envie de balade, vous pourrez passer un bon moment à la campagne au milieu des champs en empruntant de nombreux chemins qui bordent la cueillette.

La cueillette de Thorigné est réputée pour la qualité et la diversité de son potager

Avec l’arrivée du printemps, la cueillette de Thorigné s’ouvre progressivement avec les premières tulipes, les salades. Puis, début mai, les fraises plein champs marquent le grand début de la cueillette. Et c’est rapidement un feu d’artifice de fruits et légumes qu’au fil des mois vous pourrez cueillir vous-mêmes : des pois, des fèves, des épinards, des aubergines, poivrons, concombres, piments, des tomates, des courgettes, des radis, carottes, poivrons, oignons, échalotes, choux, pommes de terre, des courges, potirons. Vous avez aimé nos bonnes fraises gorgées de soleil, alors vous vous régalerez avec nos framboises, groseilles, cassis, mûres, prunes. Avec la rhubarbe vous prendrez un plaisir à faire toutes vos confitures.

Au fil de la saison, notre jardin des fleurs vous offrira une jolie palette de couleurs qui viendra apporter la touche finale à votre brouette pleine de bons fruits et légumes pleine terre à déguster à la maison. A partir de mi-août, vous pourrez découvrir dans les vergers les premières prunes et un grand nombre de pommes. La cueillette de Thorigné est réputée pour la qualité de ses pommes et offre 17 variétés qui satisferont tous les goûts.

Seul, ou en famille, pour votre panier en fruits et légumes ou une envie soudaine de préparer des confitures, des conserves, nous serons heureux de vous croiser dans nos allées. N’hésitez pas à nous poser des questions sur nos variétés, nos façons de travailler.

Soucieux d’expliquer aux enfants comment poussent les légumes, nous avons conçu des brouettes adaptées à leur taille. Nous accueillons les écoles et les centres aérés de fin mai à octobre avec une découverte du potager et du verger avec des animations chants autour du thème des fruits et légumes.

Contactez-nous

Cueillette de Thorigné La Grande Réauté 35235 Thorigné-Fouillard Thorigné-Fouillard 35235 Ille-et-Vilaine Bretagne

Nous proposons des produits frais de producteurs locaux, livrés chaque semaine.

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