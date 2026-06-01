Cueillettes Chapeau de Paille – Troyes l’Espérance, Cueillette de Troyes l’Espérance, Mesnil-Sellières

Cueillettes Chapeau de Paille – Troyes l’Espérance 1 – 7 juin Cueillette de Troyes l’Espérance Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T14:00:00+02:00 – 2026-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Notre cueillette est située aux portes de Troyes et du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient.

Elle est le fruit d’un projet longuement mûri par Alexandre Dezobry, jeune agriculteur, et son épouse Philippine.

Récemment installé sur l’exploitation familiale, Alexandre a travaillé dur pour l’ouverture de votre cueillette le 19 mai 2022 !

Vous pouvez y faire le plein de fruits, légumes et fleurs de saison.

A votre arrivée, sont mis à votre disposition des paniers et des brouettes pour vous permettre de récolter vous-mêmes, petits et grands, en plein champ, vos produits à maturité. Fraîcheur, goût et grand air assurés !

L’origine locale de nos fruits et légumes, cultivés dans le respect d’une agriculture raisonnée et vendus au prix juste, est pour nous une évidence.

C’est pourquoi nous proposerons chaque année, de fin mai à mi-novembre, plus de 70 variétés de fruits et légumes, sélectionnées selon leurs qualités gustatives et à récolter selon leur saisonnalité.

Notre Cueillette est située aux portes de Troyes et du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient. Vous pouvez y faire le plein de fruits, légumes et fleurs de saison.

En complément de la Cueillette, notre Marché vous propose des produits frais et secs issus de notre production et de fermes locales partenaires. A l’entrée du site, notre Distributeur automatique met à disposition l’ensemble de nos produits, 7j/7 de 5h à minuit.

Cueillette, Marché, Distributeur : à chacun sa façon de mieux manger !

Cueillette de Troyes l’Espérance 10220 Mesnil-Sellières Mesnil-Sellières 10220 Aube Grand Est

Créées il y a 40 ans par cinq agriculteurs, les Cueillettes Chapeau de Paille sont devenues un acteur clé des circuits courts grâce à leurs valeurs et à la mise en commun de leurs savoir-faire.

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