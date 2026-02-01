Cuerpo y Arpa, spectacle harpe et flamenco Théâtre le Mille-Feuille Marseille 2e Arrondissement

Cuerpo y Arpa, spectacle harpe et flamenco

Dimanche 15 février 2026 de 17h à 18h30. Théâtre le Mille-Feuille 14 rue Louis Astouin Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 18.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 17:00:00

fin : 2026-02-15 18:30:00

Date(s) :

2026-02-15

Poesìa y Elegancìa, harpe et flamenco. Un spectacle unique

Avec notre spectacle intitulé Poesìa y Elegancìa, nous souhaitons transmettre l’émotion et la passion de deux univers artistiques qui s’entrelacent pour offrir une expérience visuelle et sonore unique.





Notre performance se distingue par





– Un alliage inédit entre la harpe classique et l’énergie du flamenco

– une mise en scène élégante et puissante, captivant un large public .

Théâtre le Mille-Feuille 14 rue Louis Astouin Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 69 67 65 03 compagnielemillefeuille@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Poesìa y Elegancìa, harp and flamenco. A unique show

L’événement Cuerpo y Arpa, spectacle harpe et flamenco Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille