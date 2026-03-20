CUG 2026 Hôtel Le Méridien Nice Nice

CUG 2026

Hôtel Le Méridien Nice 1 Promenade des Anglais Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-26

Le Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur (CINES) et le conseil d’administration du Cray User Group (CUG) ont le plaisir de vous inviter à la conférence CUG 2026, qui se tiendra à Nice, en France, du 26 au 30 avril 2026 !

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Hôtel Le Méridien Nice 1 Promenade des Anglais Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : CUG 2026

The Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur (CINES) and the Cray User Group (CUG) Board of Directors are delighted to invite you to the CUG 2026 conference, taking place in Nice, France, from April 26 to 30, 2026!

L’événement CUG 2026 Nice a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur