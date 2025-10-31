Cuir & Carnet

Rue Château Gaillard Turquant Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-20

Une créatrice vous montre sa technique de fabrication, notamment la couture du cuir, et vous propose un large choix de sacs, pochettes, porte-monnaie, ceintures. Retrouvez également des bijoux bracelets, broches, barrettes, bijoux de sac…

.

Rue Château Gaillard Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire laboutiquemetiersdart@gmail.com

English :

A designer will show you how she makes her products, including leather stitching, and offer you a wide choice of bags, clutches, purses and belts. You’ll also find jewelry: bracelets, brooches, barrettes, bag jewelry…

German :

Eine Designerin zeigt Ihnen ihre Herstellungstechnik, insbesondere das Nähen von Leder, und bietet Ihnen eine große Auswahl an Taschen, Täschchen, Geldbörsen und Gürteln. Finden Sie auch Schmuck: Armbänder, Broschen, Haarspangen, Taschenschmuck…

Italiano :

Una stilista vi mostrerà come realizza i suoi prodotti, comprese le cuciture in pelle, e vi offrirà un’ampia scelta di borse, pochette, borsellini e cinture. Troverete anche gioielli: braccialetti, spille, fermagli, gioielli da borsa, ecc.

Espanol :

Una diseñadora le mostrará cómo fabrica sus productos, incluido el cosido del cuero, y le ofrecerá una amplia selección de bolsos, clutchs, monederos y cinturones. También encontrará bisutería: pulseras, broches, pasadores, joyas para bolsos, etc.

L’événement Cuir & Carnet Turquant a été mis à jour le 2025-10-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME