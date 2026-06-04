Cuisine au Jardin Maison Saint-Louis Rennes Jeudi 16 juillet, 14h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Ensemble, cuisinons des compotes dans un jardin bucolique avec et à la Maison Saint-Louis

Ensemble, cuisinons des compotes dans un jardin bucolique avec et à la Maison Saint-Louis

**Jeudi 16 juillet à 14h30**

**Jeu de Paume, 12, rue Saint-Louis, Rennes.**

**Gratuit.**

**Contact : 02 21 02 22 40, [contact@jeudepaumerennes.fr](mailto:contact@jeudepaumerennes.fr)**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-16T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-16T16:30:00.000+02:00

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Maison Saint-Louis 30 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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