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Cuisine au Jardin, Maison Saint-Louis, Rennes

jeudi 16 juillet 2026 · Maison Saint-Louis · Rennes

Cuisine au Jardin, Maison Saint-Louis, Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Maison Saint-Louis
Adresse
30 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Entrée libre

Cuisine au Jardin Jeudi 16 juillet, 14h30 Maison Saint-Louis Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T14:30:00+02:00 – 2026-07-16T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-16T14:30:00+02:00 – 2026-07-16T16:30:00+02:00

Ensemble, cuisinons des compotes dans un jardin bucolique avec et à la Maison Saint-Louis

Jeudi 16 juillet à 14h30
Jeu de Paume, 12, rue Saint-Louis, Rennes.
Gratuit.
Contact : 02 21 02 22 40, contact@jeudepaumerennes.fr

Maison Saint-Louis 30 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « mailto:contact@jeudepaumerennes.fr »}]
Ensemble, cuisinons des compotes dans un jardin bucolique avec et à la Maison Saint-Louis

Association Jeu de Paume Rennes

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