Cuisine au Jardin, Maison Saint-Louis, Rennes

Informations pratiques

Cuisine au Jardin Jeudi 16 juillet, 14h30 Maison Saint-Louis Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T14:30:00+02:00 – 2026-07-16T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-16T14:30:00+02:00 – 2026-07-16T16:30:00+02:00

Ensemble, cuisinons des compotes dans un jardin bucolique avec et à la Maison Saint-Louis

Jeudi 16 juillet à 14h30

Jeu de Paume, 12, rue Saint-Louis, Rennes.

Gratuit.

Contact : 02 21 02 22 40, contact@jeudepaumerennes.fr

Maison Saint-Louis 30 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « mailto:contact@jeudepaumerennes.fr »}]

Ensemble, cuisinons des compotes dans un jardin bucolique avec et à la Maison Saint-Louis

Association Jeu de Paume Rennes