Cuisine au Jardin, Maison Saint-Louis, Rennes
jeudi 16 juillet 2026 · Maison Saint-Louis · Rennes
Informations pratiques
Cuisine au Jardin Jeudi 16 juillet, 14h30 Maison Saint-Louis Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T14:30:00+02:00 – 2026-07-16T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-16T14:30:00+02:00 – 2026-07-16T16:30:00+02:00
Ensemble, cuisinons des compotes dans un jardin bucolique avec et à la Maison Saint-Louis
Jeudi 16 juillet à 14h30
Jeu de Paume, 12, rue Saint-Louis, Rennes.
Gratuit.
Contact : 02 21 02 22 40, contact@jeudepaumerennes.fr
Maison Saint-Louis 30 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « mailto:contact@jeudepaumerennes.fr »}]
Ensemble, cuisinons des compotes dans un jardin bucolique avec et à la Maison Saint-Louis
Association Jeu de Paume Rennes
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