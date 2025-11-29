Cuisine d’antan (Atelier intergénérationnel) Salle des fêtes de Lugos Lugos

Cuisine d’antan (Atelier intergénérationnel)

Salle des fêtes de Lugos 9 Rue de la Mairie Lugos Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

CUISINE D’ANTAN — Atelier intergénérationnel

Samedi 29 novembre

Salle des fêtes, 9 rue de la Mairie — Lugos

Cet atelier réunira des seniors, jeunes adultes et adolescents autour d’un moment chaleureux.

Au programme la préparation collective d’un repas complet (entrée, plat, dessert) et des échanges autour du bien vivre, du bien vieillir, de la solidarité et des petits gestes du quotidien qui permettent de rompre l’isolement et de prendre soin les uns des autres.

À partir de 9h30 pour les cuisiniers et cuisinières

À partir de 12h30 pour partager ce repas convivial

Renseignements et inscriptions auprès de Gina MORGANTINI

06 65 57 33 41 gmorgantini@valdeleyre.fr .

Salle des fêtes de Lugos 9 Rue de la Mairie Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 57 33 41 gmorgantini@valdeleyre.fr

English : Cuisine d’antan (Atelier intergénérationnel)

German : Cuisine d’antan (Atelier intergénérationnel)

Italiano :

Espanol : Cuisine d’antan (Atelier intergénérationnel)

L’événement Cuisine d’antan (Atelier intergénérationnel) Lugos a été mis à jour le 2025-10-27 par OT Val de l’Eyre