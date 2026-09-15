Cuisine de gadoue pour tout-petits Enceinte de l’abbaye aux Hommes Caen
mercredi 21 octobre 2026 · Enceinte de l'abbaye aux Hommes · Caen
Informations pratiques
Caen
Cuisine de gadoue pour tout-petits
Enceinte de l’abbaye aux Hommes CPIE Vallée de l’Orne / Musée d’initiation à la nature Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:00:00
fin : 2026-10-21 11:30:00
Date(s) :
2026-10-21
Viens apprendre à cuisiner avec nous ! Au menu ce matin, suprême de gadoue sur lit de feuilles fraîches !
A partir de 15 mois et jusqu’à 3 ans.
Viens apprendre à cuisiner avec nous ! Au menu ce matin, suprême de gadoue sur lit de feuilles fraîches !
A partir de 15 mois et jusqu’à 3 ans. .
Enceinte de l’abbaye aux Hommes CPIE Vallée de l’Orne / Musée d’initiation à la nature Caen 14000 Calvados Normandie +33 7 83 10 01 29 reservation@cpievdo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cuisine de gadoue pour tout-petits
Come and learn to cook with us! On the menu this morning: a gadoue fillet on a bed of fresh leaves!
For children aged 15 months to 3 years.
L’événement Cuisine de gadoue pour tout-petits Caen a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Caen la Mer
À voir aussi à Caen (Calvados)
- 24H Emploi et Formation Caen 15 septembre 2026
- Rencontre avec Jacob Phillips Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen 15 septembre 2026
- Atelier Ocytocine, la brigade anti fake-news Le Dôme Caen 16 septembre 2026
- MALIK BELKHODJA – MALIK BELKHODJA – CHARO RESPONSABLE THEATRE A L’OUEST Caen 17 septembre 2026
- TTMC Tu te mets combien sur Caen ? Place Saint Pierre Caen 17 septembre 2026