Cuisine de gadoue pour tout-petits Enceinte de l’abbaye aux Hommes Caen

Informations pratiques

Caen

Cuisine de gadoue pour tout-petits

Enceinte de l’abbaye aux Hommes CPIE Vallée de l’Orne / Musée d’initiation à la nature Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 10:00:00

fin : 2026-10-21 11:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Viens apprendre à cuisiner avec nous ! Au menu ce matin, suprême de gadoue sur lit de feuilles fraîches !

A partir de 15 mois et jusqu’à 3 ans.

Viens apprendre à cuisiner avec nous ! Au menu ce matin, suprême de gadoue sur lit de feuilles fraîches !

A partir de 15 mois et jusqu’à 3 ans. .

Enceinte de l’abbaye aux Hommes CPIE Vallée de l’Orne / Musée d’initiation à la nature Caen 14000 Calvados Normandie +33 7 83 10 01 29 reservation@cpievdo.fr

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English : Cuisine de gadoue pour tout-petits

Come and learn to cook with us! On the menu this morning: a gadoue fillet on a bed of fresh leaves!

For children aged 15 months to 3 years.

L’événement Cuisine de gadoue pour tout-petits Caen a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Caen la Mer