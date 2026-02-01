CUISINE DES MINOTS Allenc
CUISINE DES MINOTS Allenc mardi 24 février 2026.
CUISINE DES MINOTS
salle communale Allenc Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 14:30:00
fin : 2026-02-24 17:00:00
Date(s) :
2026-02-24
Le Foyer rural d’Allenc vous donne rendez-vous pendant les Vacances d’hiver.
Mardi 24/02 Cuisine des minots 14h30 17h
À la salle communale
Pour inscrire vos enfants et récupérer la liste des ustensiles, veuillez contacter Delphine au 04 66 44 26 14
suivi d’une dégustation avec les parents !
Le Foyer rural d’Allenc vous donne rendez-vous pendant les Vacances d’hiver.
Mardi 24/02 Cuisine des minots 14h30 17h
À la salle communale
Pour inscrire vos enfants et récupérer la liste des ustensiles, veuillez contacter Delphine au 04 66 44 26 14
suivi d’une dégustation avec les parents !
Adhésion courte ou à l’année + participation 5€ .
salle communale Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96 frallenc48@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Foyer rural d’Allenc invites you to join us for the winter vacations.
Tuesday 24/02 Kindergarten 14h30 17h
In the village hall
To register your children and pick up the list of utensils, please contact Delphine on 04 66 44 26 14
followed by a tasting session with parents!
L’événement CUISINE DES MINOTS Allenc a été mis à jour le 2026-02-04 par 48-OT Mont Lozere