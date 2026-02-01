CUISINE DES MINOTS

salle communale Allenc Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:30:00

fin : 2026-02-24 17:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Le Foyer rural d’Allenc vous donne rendez-vous pendant les Vacances d’hiver.

Mardi 24/02 Cuisine des minots 14h30 17h

À la salle communale

Pour inscrire vos enfants et récupérer la liste des ustensiles, veuillez contacter Delphine au 04 66 44 26 14

suivi d’une dégustation avec les parents !

Adhésion courte ou à l’année + participation 5€ .

salle communale Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96 frallenc48@gmail.com

English :

The Foyer rural d’Allenc invites you to join us for the winter vacations.

Tuesday 24/02 Kindergarten 14h30 17h

In the village hall

To register your children and pick up the list of utensils, please contact Delphine on 04 66 44 26 14

followed by a tasting session with parents!

L’événement CUISINE DES MINOTS Allenc a été mis à jour le 2026-02-04 par 48-OT Mont Lozere