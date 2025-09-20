Cuisine des plantes sauvages Bérulle

Samedi 20 septembre BERULLE Cuisine des plantes sauvages. De 9h30 à 15h à l’abc.

Tarif 40 €, gratuit pour les enfants de plus de 8 ans accompagnés.

Informations et réservations avec Monique Ployé au +33 (0)3 25 70 03 05 ou monique.ploye960@orange.fr 40 .

