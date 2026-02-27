Cuisine des plantes sauvages Sauzelles

Cuisine des plantes sauvages Sauzelles samedi 4 avril 2026.

Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04

Un bénévole du CPIE vous propose une atelier autour de la cuisne sauvage.
Information à venir.   .

Sauzelles 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13  tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

A CPIE volunteer offers a workshop on wild cooking.

