Cuisine des plantes sauvages

Sauzelles Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Un bénévole du CPIE vous propose une atelier autour de la cuisne sauvage.

Information à venir. .

Sauzelles 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A CPIE volunteer offers a workshop on wild cooking.

L’événement Cuisine des plantes sauvages Sauzelles a été mis à jour le 2026-02-25 par Destination Brenne