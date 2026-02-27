Cuisine des plantes sauvages Sauzelles
Cuisine des plantes sauvages Sauzelles samedi 4 avril 2026.
Cuisine des plantes sauvages
Sauzelles Indre
Un bénévole du CPIE vous propose une atelier autour de la cuisne sauvage.
Information à venir. .
Sauzelles 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
English :
A CPIE volunteer offers a workshop on wild cooking.
