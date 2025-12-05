Cuisine des restes Dambach-la-Ville

Cuisine des restes

Cuisiner les restes, un atelier gourmand co-animé avec la Maison de la Nature de Muttersholtz pour apprendre à transformer ses restes en recettes simples, malignes et délicieuses !

En moyenne en France nous jetons 63kg d’aliments par an. Dans cet atelier, apprenez comment accommoder vos restes et déchets alimentaires afin de lutter ensemble contre le gaspillage. Ludique, économique et indubitablement gustatif ! 0 .

Cooking with leftovers, a gourmet workshop co-hosted with the Maison de la Nature in Muttersholtz to learn how to transform leftovers into simple, clever and delicious recipes!

