Cuisine du monde Salle des fêtes Luzy

Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy Nièvre

L’Association Catholique Nivernaise pour l’Accueil des Migrants organise un repas cuisine du monde dimanche 1er février à 12h30 à la salle des fêtes de Luzy.

Repas et surprises seront au rendez-vous !

Menu soupe, riz au poisson et dessert. Concocté par Merajul et Noyan du Bangladesh, Saynab de Somalie, Harouna et Nene de Mauritanie. Chants et danses après le repas. Tarif 15€/adulte, 8€/enfant. Réservation et infos 03 86 30 48 64 pascdolletgmail.com .

