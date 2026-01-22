Cuisine du monde Salle des fêtes Luzy
Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy Nièvre
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-02-01 12:30:00
fin : 2026-02-01 17:00:00
2026-02-01
L’Association Catholique Nivernaise pour l’Accueil des Migrants organise un repas cuisine du monde dimanche 1er février à 12h30 à la salle des fêtes de Luzy.
Repas et surprises seront au rendez-vous !
Menu soupe, riz au poisson et dessert. Concocté par Merajul et Noyan du Bangladesh, Saynab de Somalie, Harouna et Nene de Mauritanie. Chants et danses après le repas. Tarif 15€/adulte, 8€/enfant. Réservation et infos 03 86 30 48 64 pascdolletgmail.com .
