Cuisine en famille Plouzévédé
Cuisine en famille Plouzévédé samedi 28 février 2026.
Cuisine en famille
Pôle enfance Plouzévédé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28 16:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Venez cuisiner à quatre mains, ou plus.
Atelier animé par Haude Triffault.
2 € par personne, sur inscription (avant le 27 février inclus).
Ouvert à tous, à partir de 3 ans. .
Pôle enfance Plouzévédé 29440 Finistère Bretagne +33 7 62 78 56 27
English : Cuisine en famille
