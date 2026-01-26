Cuisine en famille Plouzévédé

Cuisine en famille

Pôle enfance Plouzévédé Finistère

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 16:00:00

2026-02-28

Venez cuisiner à quatre mains, ou plus.

Atelier animé par Haude Triffault.

2 € par personne, sur inscription (avant le 27 février inclus).

Ouvert à tous, à partir de 3 ans. .

Pôle enfance Plouzévédé 29440 Finistère Bretagne +33 7 62 78 56 27

