Cuisine et dépendances Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Cuisine et dépendances Comédie d’Aix Aix-en-Provence dimanche 21 septembre 2025.

Cuisine et dépendances

Dimanche 21 septembre 2025 de 18h à 19h30.

Mercredi 15 octobre 2025 de 20h30 à 22h.

Mercredi 19 novembre 2025 de 20h30 à 22h.

Mercredi 10 décembre 2025 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Début : 2025-09-21 20:30:00

fin : 2025-12-10 22:00:00

Date(s) :

2025-09-21 2025-10-15 2025-11-19 2025-12-10

Soir de fête chez Jacques et Martine qui reçoivent des amis qu’ils n’ont pas revus depuis dix ans !

Quand amour, amitié et jalousie flirtent en cuisine, les retrouvailles se jouent comme une partie de poker.

Dans cette comédie aiguisée d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri les assiettes volent, les fourchettes s’entrechoquent, le torchon brûle… et c’est un pur régal ! .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Jacques and Martine are having a party with friends they haven’t seen in ten years!

German :

Italiano :

Jacques e Martine danno una festa con gli amici che non vedono da dieci anni!

Espanol :

Jacques y Martine celebran una fiesta con amigos a los que no ven desde hace diez años

