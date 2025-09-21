Cuisine et dépendances Comédie d’Aix Aix-en-Provence
Cuisine et dépendances Comédie d’Aix Aix-en-Provence dimanche 21 septembre 2025.
Cuisine et dépendances
Dimanche 21 septembre 2025 de 18h à 19h30.
Mercredi 15 octobre 2025 de 20h30 à 22h.
Mercredi 19 novembre 2025 de 20h30 à 22h.
Mercredi 10 décembre 2025 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 16 – 16 – 18 EUR
Début : 2025-09-21 20:30:00
fin : 2025-12-10 22:00:00
2025-09-21 2025-10-15 2025-11-19 2025-12-10
Soir de fête chez Jacques et Martine qui reçoivent des amis qu’ils n’ont pas revus depuis dix ans !
Quand amour, amitié et jalousie flirtent en cuisine, les retrouvailles se jouent comme une partie de poker.
Dans cette comédie aiguisée d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri les assiettes volent, les fourchettes s’entrechoquent, le torchon brûle… et c’est un pur régal ! .
English :
Jacques and Martine are having a party with friends they haven’t seen in ten years!
German :
German :
Italiano :
Jacques e Martine danno una festa con gli amici che non vedono da dieci anni!
Espanol :
Jacques y Martine celebran una fiesta con amigos a los que no ven desde hace diez años
