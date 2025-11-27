CUISINE ET DEPENDANCES – LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence

CUISINE ET DEPENDANCES Début : 2026-03-06 à 19:00. Tarif : – euros.

Soir de fête chez Jacques et Martine qui reçoivent des amis qu’ils n’ont pas revus depuis dix ans !Quand amour, amitié et jalousie flirtent en cuisine, les retrouvailles se jouent comme une partie de poker.Dans cette comédie aiguisée d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri les assiettes volent, les fourchettes s’entrechoquent, le torchon brûle… et c’est un pur régal !

LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE 8, AVENUE DE LA VIOLETTE 13100 Aix En Provence 13