Cuisine et dépendances, par La Brigade ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 27 mars 2026, 20h30 Ille-et-Vilaine

Le théâtre de l’ADEC – 45 rue Papu à Rennes – accueille la troupe La Brigade, pour « Cuisine et dépendances », une comédie d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri.

Jacques et Martine accueillent de vieux amis qu’ils n’ont pas vu depuis 10 ans. Au cours de la soirée, la tension monte et les jalousies, frustrations et rancoeurs se découvrent petit à petit… tout cela se déroulant dans la cuisine, où les convives viennent tour à tour se livrer, se plaindre ou s’expliquer.

* Tarifs : 8 €. 5 €

* Durée : 1h10

Réservez vos places en ligne (adec-theatre-amateur.fr) ou par téléphone (02 99 33 20 01) ou par mail ([contact@adec-theatre-amateur.fr](mailto:contact@adec-theatre-amateur.fr)).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-27T21:40:00.000+01:00

02 99 33 20 01 contact@adec-theatre-amateur.fr https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/cuisine-et-dependances-ven-27-mars-a-20h30

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



