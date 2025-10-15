Cuisine fraîche et plaisir partagé à la mairie du 11e : un atelier gourmand et équilibré Mairie du 11e arrondissement PARIS

Cuisine fraîche et plaisir partagé à la mairie du 11e : un atelier gourmand et équilibré Mairie du 11e arrondissement PARIS mercredi 15 octobre 2025.

Cet atelier cuisine invite les participants à découvrir des recettes simples, fraîches et pleines de saveurs, sans passer par la case cuisson.

Guidés par une cheffe cuisinière et une diététicienne, chacun pourra mettre la main à la pâte tout en bénéficiant de conseils pratiques pour manger sainement et avec plaisir.

Au fil des préparations, les échanges se tissent autour des astuces culinaires, des bienfaits des aliments de saison et des idées pour composer des assiettes équilibrées.

Plus qu’un atelier, c’est une expérience gourmande et collective, où la cuisine devient un terrain de partage, de découverte et de plaisir.

Un atelier cuisine animé par une cheffe et une diététicienne pour concocter des recettes sans cuisson, colorées et de saison.

Un moment savoureux placé sous le signe de la convivialité et du bien-être alimentaire.

Le mercredi 15 octobre 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit

Inscription : mila.gaucher-pupulin@groupe-sos.org

Nombre de place limitée à 30 personnes

Public adultes. A partir de 55 ans.

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

https://www.paris.fr/seniors-a-paris