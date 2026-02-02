Cuisine marine durable repenser notre assiette pour préserver la Méditerranée Marseille 7e Arrondissement

Cuisine marine durable repenser notre assiette pour préserver la Méditerranée

Lundi 2 mars 2026 de 18h à 20h30. 36 boulevard charles livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Et si notre assiette révélait déjà notre façon de vivre la Méditerranée ? Provence Tourisme donne rendez-vous au Sofitel Marseille Vieux-Port pour une conférence ouverte autour d’un sujet aussi gourmand que nécessaire la cuisine marine durable.

Le temps d’une soirée, science, cuisine et engagement citoyen se rencontrent pour parler pêche artisanale, biodiversité marine et gastronomie. L’idée est d’ouvrir des pistes concrètes mieux choisir ses poissons, redécouvrir des espèces oubliées, privilégier le saisonnier et les circuits courts, sans renoncer au goût



Pour nourrir la discussion, deux voix complémentaires.

Guillaume Marchessaux, chercheur passionné par les équilibres marins, étudie depuis des années la biodiversité méditerranéenne et les espèces invasives. Il aime rendre lisible ce qui se joue sous la surface et rappeler, chiffres et terrain à l’appui, que nos choix comptent vraiment.

Face à lui, Christian Qui, chef marseillais hors cadre, ancien paysagiste devenu cuisinier. Président de l’association Bouillabaisse Turfu, il défend une cuisine instinctive, locale et engagée, où la mer se respecte autant qu’elle se savoure.



La conférence, animée par François Tonneau, laissera une large place aux échanges avec le public, avant un temps fort dédié aux engagements concrets portés par Provence Tourisme et le Sofitel Marseille Vieux Port pour les années 2025–2026. .

36 boulevard charles livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

What if our plates were already revealing our way of experiencing the Mediterranean? Provence Tourisme invites you to the Sofitel Marseille Vieux-Port for an open conference on a subject as delicious as it is necessary: sustainable marine cuisine.

