Cuisine mobile avec le Collectif Miam RISCLE Riscle

Cuisine mobile avec le Collectif Miam

RISCLE Médiathèque Riscle Gers

Gratuit

Début : 2025-10-04 09:30:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

En écho à la conférence du 25 septembre sur le microbiote et la santé environnementale, le collectif Miam vous propose un atelier pratique autour de la lactofermentation, une méthode ancestrale de conservation naturelle des aliments.

La lactofermentation favorise la présence de bonnes bactéries bénéfiques pour notre microbiote intestinal, jouant ainsi un rôle clé dans le maintien de notre santé.

En apprenant à fermenter légumes, fruits ou condiments, nous contribuons à enrichir notre alimentation de probiotiques essentiels, tout en valorisant des pratiques respectueuses de l’environnement.

Un atelier ludique et gourmand pour lier santé personnelle et écologie quotidienne !

De juin à novembre 2025, de nombreux rendez-vous autour de la santé environnementale seront proposés par la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de l’Adour avec les médiathèques communautaires d’Aire sur l’Adour, de Riscle et du Houga, et la Maison des familles et des 1000 premiers jours. Au programme, conférences, ateliers, rando verte, expositions, ciné-débats…

Sur inscription (limité à 12 personnes).

RISCLE Médiathèque Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 43 mediatheque.riscle@gmail.com

English :

Echoing the September 25 conference on microbiota and environmental health, the Miam collective is offering a practical workshop on lacto-fermentation, an ancestral method of natural food preservation.

Lacto-fermentation promotes the presence of beneficial bacteria in our intestinal microbiota, playing a key role in maintaining our health.

By learning how to ferment vegetables, fruit and condiments, we can help enrich our diet with essential probiotics, while promoting environmentally-friendly practices.

A fun, gourmet workshop to link personal health and everyday ecology!

From June to November 2025, the Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de l?Adour will be organizing a series of events around environmental health, in conjunction with the community media libraries in Aire sur l?Adour, Riscle and Le Houga, and the Maison des familles et des 1000 premiers jours. On the program: conferences, workshops, green hikes, exhibitions, film debates…

Registration required (limited to 12 people).

German :

Als Echo auf die Konferenz vom 25. September über Mikrobiota und Umweltgesundheit bietet Ihnen das Miam-Kollektiv einen praktischen Workshop rund um die Laktofermentation, eine uralte Methode zur natürlichen Konservierung von Lebensmitteln.

Die Laktofermentation fördert das Vorhandensein guter Bakterien, die unserer Darmmikrobiota gut tun und somit eine Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung unserer Gesundheit spielen.

Wenn wir lernen, Gemüse, Obst oder Gewürze zu fermentieren, tragen wir dazu bei, unsere Ernährung mit wichtigen Probiotika anzureichern und gleichzeitig umweltfreundliche Verfahren zu fördern.

Ein spielerischer und leckerer Workshop, um die persönliche Gesundheit mit der täglichen Ökologie zu verbinden!

Von Juni bis November 2025 werden von der Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de l’Adour in Zusammenarbeit mit den Mediatheken der Gemeinden Aire sur l’Adour, Riscle und Le Houga sowie dem Maison des familles et des 1000 premiers jours zahlreiche Veranstaltungen rund um das Thema Umweltgesundheit angeboten. Auf dem Programm stehen Vorträge, Workshops, eine grüne Wanderung, Ausstellungen, Kinodebatten…

Anmeldung erforderlich (auf 12 Personen beschränkt).

Italiano :

Dopo la conferenza sul microbiota e la salute ambientale del 25 settembre, il collettivo Miam organizza un workshop pratico sulla lattofermentazione, un metodo antico per conservare gli alimenti in modo naturale.

La lattofermentazione favorisce la presenza di batteri buoni, benefici per il nostro microbiota intestinale, che svolgono un ruolo fondamentale per la nostra salute.

Imparando a fermentare verdure, frutta e condimenti, possiamo contribuire ad arricchire la nostra dieta con probiotici essenziali, promuovendo al contempo pratiche ecologiche.

Un laboratorio divertente e gustoso per collegare salute personale ed ecologia quotidiana!

Da giugno a novembre 2025, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de l’Adour organizza una serie di eventi incentrati sulla salute ambientale, in collaborazione con le mediateche comunitarie di Aire sur l’Adour, Riscle e Le Houga e con la Maison des familles et des 1000 premiers jours. In programma: conferenze, laboratori, passeggiate ecologiche, mostre, dibattiti cinematografici, ecc.

Iscrizione obbligatoria (limitata a 12 persone).

Espanol :

Como continuación de la conferencia sobre microbiota y salud medioambiental del 25 de septiembre, el colectivo Miam organiza un taller práctico sobre lactofermentación, método ancestral de conservación natural de los alimentos.

La lactofermentación favorece la presencia de bacterias beneficiosas para nuestra microbiota intestinal, que desempeñan un papel clave en el mantenimiento de nuestra salud.

Aprendiendo a fermentar verduras, frutas y condimentos, podemos contribuir a enriquecer nuestra dieta con probióticos esenciales, al tiempo que fomentamos prácticas respetuosas con el medio ambiente.

Un taller divertido y sabroso para vincular la salud personal y la ecología cotidiana

De junio a noviembre de 2025, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de l’Adour organizará, en colaboración con las mediatecas comunitarias de Aire sur l’Adour, Riscle y Le Houga, y la Maison des familles et des 1000 premiers jours, una serie de actos centrados en la salud medioambiental. En el programa: conferencias, talleres, paseos ecológicos, exposiciones, cine-debates, etc.

Inscripción obligatoria (limitada a 12 personas).

