Cuisine moléculaire cuisine magique pour savants gourmands ! Place de la Victoire Yssingeaux

Cuisine moléculaire cuisine magique pour savants gourmands !

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

2026-02-18

Atelier pour tous dès 8 ans. Quand la cuisine rencontre la chimie… Au programme émulsions, sphérification et mousse Schtroumpf. Sur réservation au 04 71 65 79 25.

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25 mediationculturelle@yssingeaux.fr

Workshop for ages 8 and up. When cooking meets chemistry… On the program: emulsions, spherification and Smurf mousse. Book on 04 71 65 79 25.

