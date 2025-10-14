Cuisine Niçoise, cuisine de santé : Une tradition en héritage Salle de l’artistique 27 Bd Dubouchage, 06000 Nice Nice

Par Alex Benvenuto, écrivain et historien, et Marjorie Dessauvages, diététicienne à la Ville de Nice.

Ancrée au cœur de la diète méditerranéenne, la cuisine niçoise se distingue par son authenticité, sa simplicité et ses bienfaits pour la santé.

Longtemps cuisine de pays pauvre, elle a su transformer des produits locaux, de saison et de circuits courts en un véritable art de vivre.

Deux conférenciers vous invitent à découvrir l’histoire de plus de deux millénaires d’une cuisine populaire devenue emblématique, porteuse de convivialité, de saveurs… et de bien-être.

Cuisine de santé, la cuisine niçoise aspire aujourd’hui à rejoindre la Diète méditerranéenne de l’Unesco.

Cuisine Niçoise, cuisine de santé : Une tradition en héritage
Mardi 14 octobre 2025, 15h00-17h00
Salle de l'artistique
27 Bd Dubouchage, 06000 Nice
Alpes-Maritimes

