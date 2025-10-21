Cuisine ouverte La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura
9.4 EUR
Début : 2025-10-21 15:00:00
fin : 2025-10-28 16:30:00
2025-10-21 2025-10-28
Venez prendre place en cuisine pour déguster une glace aux saveurs surprenantes, tout droit sorties d’un univers magique et effrayant. Laissez-vous envoûter par cette expérience gourmande qui fera frissonner vos papilles et ravira petits et grands monstres?! ???? .
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com
