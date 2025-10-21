Cuisine ouverte La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier

Cuisine ouverte La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier mardi 21 octobre 2025.

Cuisine ouverte

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 0 – 0 – 9.4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 15:00:00

fin : 2025-10-28 16:30:00

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-28

Venez prendre place en cuisine pour déguster une glace aux saveurs surprenantes, tout droit sorties d’un univers magique et effrayant. Laissez-vous envoûter par cette expérience gourmande qui fera frissonner vos papilles et ravira petits et grands monstres?! ???? .

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com

English : Cuisine ouverte

German : Cuisine ouverte

Italiano :

Espanol :

L’événement Cuisine ouverte Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-09-12 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)