Cuisine ouverte La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier

Cuisine ouverte

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura

Début : 2026-02-12 15:00:00

fin : 2026-02-19 16:30:00

2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26

Participez à une dégustation de crêpes moelleuses accompagnée d’une démonstration gourmande avec une sélection de délicieux toppings à découvrir et à savourer. Laissez-vous tenter par des associations de saveurs originales et régalez-vous en famille ou entre amis ! .

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com

English : Cuisine ouverte

