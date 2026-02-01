Cuisine ouverte La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier
Cuisine ouverte La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier jeudi 12 février 2026.
Cuisine ouverte
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 15:00:00
fin : 2026-02-19 16:30:00
Date(s) :
2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26
Participez à une dégustation de crêpes moelleuses accompagnée d’une démonstration gourmande avec une sélection de délicieux toppings à découvrir et à savourer. Laissez-vous tenter par des associations de saveurs originales et régalez-vous en famille ou entre amis ! .
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com
