CUISINE PRINTANIERE COLOREE ET LEGERE Gonnetot

CUISINE PRINTANIERE COLOREE ET LEGERE

Grand rue Gonnetot Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-31

2026-05-30

Nous découvrirons les bienfaits de la cuison vapeur de l’entrée au dessert …

Durant les WE, nous avons 3 ateliers le samedi matin de 9h30 à 12h 30, le samedi après-midi de 18h00 à 19h30 et le dimanche matin de 9h30 à 12h00.

Nous aurons l’occasion de préparer des plats simples, un menu plus gastronomique pour le samedi soir et quelques spécialités cake, pain, cavier de légumes … des mets qui réjouiront Modifier le résumévos sens papilles, senteurs et textures nouvelles seront au rendez-vous.

Arrivée le vendredi soir vers 18h pour le repas du soir, si vous savez vous libérer vous pouvez arriver dans l’après-midi pour le préparer avec moi.

Départ le dimanche vers 14h 00 après le repas de midi.

Nombre de place limité à 6 personnes. .

Grand rue Gonnetot 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 70 33 16 info@presbytere-gonnetot.fr

