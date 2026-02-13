Cuisine sauvage, 37460 Céré-la-Ronde, France, Céré-la-Ronde

Cuisine sauvage 15 mars – 5 juillet 37460 Céré-la-Ronde, France Indre-et-Loire

Tarifs : Normal 65€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-15T16:00:00+01:00 – 2026-03-15T19:00:00+01:00

Fin : 2026-07-05T17:00:00+02:00 – 2026-07-05T20:00:00+02:00

Chaque atelier est dédié à une plante selon le calendrier suivant :

• Mars : Ail des ours

• Avril : Ortie

• Mai : Sureau noir

• Juin : Berce

• Juillet : Reine des prés

• Septembre : Benoîte

• Octobre : Tanaisie

• Novembre : Cynorhodon

Chaque atelier commence par un portrait complet aussi bien botanique que gourmand de la plante du mois. Vous apprenez à l’identifier en toute sécurité, mais aussi à évaluer son potentiel culinaire, à partir d’échantillons que vous pouvez manipuler, sentir et goûter. Amandine vous révèle de nombreux secrets : légendes, propriétés médicinales et anecdotes historiques et culturelles en lien avec la plante étudiée.

Puis, place à la cuisine ! Vous réalisez plusieurs recettes célébrant la sauvageonne du mois. Certaines préparations sont dégustées ensemble sur place, tandis que d’autres sont à emporter pour les savourer chez vous.

Durée : 3h00

Activité organisée par Amandine – cueilleuse-cuisinière, animatrice, formatrice

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/cuisine-sauvage-7686

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/cuisine-sauvage-7686

Embarquez dans un voyage culinaire au rythme des saisons, chaque mois mettant en lumière une plante sauvage comestible, telle que l’ail des ours, l’ortie ou le sureau. Nature Atelier nature