Cuisine sauvage, 37460 Céré-la-Ronde, France, Céré-la-Ronde
Cuisine sauvage, 37460 Céré-la-Ronde, France, Céré-la-Ronde dimanche 15 mars 2026.
Cuisine sauvage 15 mars – 5 juillet 37460 Céré-la-Ronde, France Indre-et-Loire
Tarifs : Normal 65€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-15T16:00:00+01:00 – 2026-03-15T19:00:00+01:00
Fin : 2026-07-05T17:00:00+02:00 – 2026-07-05T20:00:00+02:00
Chaque atelier est dédié à une plante selon le calendrier suivant :
• Mars : Ail des ours
• Avril : Ortie
• Mai : Sureau noir
• Juin : Berce
• Juillet : Reine des prés
• Septembre : Benoîte
• Octobre : Tanaisie
• Novembre : Cynorhodon
Chaque atelier commence par un portrait complet aussi bien botanique que gourmand de la plante du mois. Vous apprenez à l’identifier en toute sécurité, mais aussi à évaluer son potentiel culinaire, à partir d’échantillons que vous pouvez manipuler, sentir et goûter. Amandine vous révèle de nombreux secrets : légendes, propriétés médicinales et anecdotes historiques et culturelles en lien avec la plante étudiée.
Puis, place à la cuisine ! Vous réalisez plusieurs recettes célébrant la sauvageonne du mois. Certaines préparations sont dégustées ensemble sur place, tandis que d’autres sont à emporter pour les savourer chez vous.
Durée : 3h00
Activité organisée par Amandine – cueilleuse-cuisinière, animatrice, formatrice
Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/cuisine-sauvage-7686
37460 Céré-la-Ronde, France 37460 Céré-la-Ronde, France Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/cuisine-sauvage-7686 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/cuisine-sauvage-7686 »}]
Embarquez dans un voyage culinaire au rythme des saisons, chaque mois mettant en lumière une plante sauvage comestible, telle que l’ail des ours, l’ortie ou le sureau. Nature Atelier nature