Cuisine Sauvage Joué-lès-Tours

Cuisine Sauvage Joué-lès-Tours samedi 4 avril 2026.

Cuisine Sauvage

Lieu-dit Le Grand Bourreau Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Début : Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 14:00:00

2026-04-04

Après les avoir identifiées et récoltées, venez cuisiner puis déguster quelques plantes sauvages comestibles dans un esprit convivial …

Lieu-dit Le Grand Bourreau Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 resa@couleurs-sauvages.com

After identifying and harvesting them, come and cook and taste some wild edible plants in a convivial atmosphere?

Nachdem Sie sie identifiziert und gesammelt haben, kochen Sie und probieren Sie anschließend einige essbare Wildpflanzen in einer geselligen Runde?

Dopo averle identificate e raccolte, venite a cucinare e a gustare alcune piante selvatiche commestibili in un’atmosfera amichevole?

Después de identificarlas y recolectarlas, venga a cocinar y degustar algunas plantas silvestres comestibles en un ambiente agradable..

L’événement Cuisine Sauvage Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-10-20 par ADT 37