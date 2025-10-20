Cuisine Sauvage Joué-lès-Tours
Cuisine Sauvage Joué-lès-Tours samedi 4 avril 2026.
Cuisine Sauvage
Lieu-dit Le Grand Bourreau Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 14:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Après les avoir identifiées et récoltées, venez cuisiner puis déguster quelques plantes sauvages comestibles dans un esprit convivial …
Après les avoir identifiées et récoltées, venez cuisiner puis déguster quelques plantes sauvages comestibles dans un esprit convivial … .
Lieu-dit Le Grand Bourreau Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 resa@couleurs-sauvages.com
English :
After identifying and harvesting them, come and cook and taste some wild edible plants in a convivial atmosphere?
German :
Nachdem Sie sie identifiziert und gesammelt haben, kochen Sie und probieren Sie anschließend einige essbare Wildpflanzen in einer geselligen Runde?
Italiano :
Dopo averle identificate e raccolte, venite a cucinare e a gustare alcune piante selvatiche commestibili in un’atmosfera amichevole?
Espanol :
Después de identificarlas y recolectarlas, venga a cocinar y degustar algunas plantas silvestres comestibles en un ambiente agradable..
L’événement Cuisine Sauvage Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-10-20 par ADT 37