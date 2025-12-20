Cuisine sauvage, Poligny

Cuisine sauvage

La Séquanaise Poligny Jura

Tarif : 61 – 61 – 92 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-11 20:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Plonge dans l’univers culinaire où la nature est à l’honneur!

Apprends à réaliser des plats savoureux et sains tout en découvrant des astuces pour cuisiner avec les plantes sauvages.

Viens goûter la nature autrement…

Une journée pour reconnaître, cueillir et cuisiner les plantes sauvages, et finir autour d’un repas gourmand et festif.

Lieu autour de Poligny en nature pour la reconnaissance et la cueillette. A l’association La Séquanaise pour la cuisine et le repas.

Au programme

14h30 17h balade-reconnaissance des plantes sauvages comestibles et toxiques (pour éviter les risques de confusion ;-)

Principes d’une cueillette saine et éthique

Cueillette

17h 18h30 atelier cuisine sauvage (recettes simples et savoureuses)

19h repas festif préparé ensemble .

La Séquanaise Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 30 50 la.sequanaise@la-sequanaise.com

