Cuisine sauvage

Saint-Pierre-de-Côle Dordogne

A partir des différentes plantes sauvages que nous aurons récoltées, nous préparerons ensemble un repas que nous dégusterons dans un moment de convivialité

Saint-Pierre-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 08 54 77 laure.genet24@gmail.com

English :

Using the various wild plants we’ve collected, we’ll prepare a meal together, which we’ll enjoy in a convivial atmosphere

