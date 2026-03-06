Cuisine sauvage Saint-Pierre-de-Côle
Cuisine sauvage Saint-Pierre-de-Côle jeudi 14 mai 2026.
Cuisine sauvage
Saint-Pierre-de-Côle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
A partir des différentes plantes sauvages que nous aurons récoltées, nous préparerons ensemble un repas que nous dégusterons dans un moment de convivialité
Saint-Pierre-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 08 54 77 laure.genet24@gmail.com
English :
Using the various wild plants we’ve collected, we’ll prepare a meal together, which we’ll enjoy in a convivial atmosphere
