Cuisine Thérapie 2 tout sur les sucres et son contraire Rue de Ty Forn Taulé

Rue de Ty Forn Médiathèque de l’Espace Imagine Taulé Finistère
Conférence Cuisine Thérapie 2 animée par Lydie Quiviger de Popote et moi
Tout (et son contraire) sur les sucres démêlons le vrai du faux !
Lydie Quiviger, de “Popote et Moi”, vous explique le rôle des glucides dans l’alimentation, apporte des repères simples pour mieux les comprendre et savoir comment les intégrer intelligemment à ses repas, dans une approche équilibrée et accessible au quotidien.
Rue de Ty Forn Médiathèque de l’Espace Imagine Taulé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 24 76 37
