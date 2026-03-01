Cuisine Thérapie 2 tout sur les sucres et son contraire Rue de Ty Forn Taulé

Cuisine Thérapie 2 tout sur les sucres et son contraire

Rue de Ty Forn Médiathèque de l’Espace Imagine Taulé Finistère

Début : 2026-03-17 18:45:00

fin : 2026-03-17 20:15:00

2026-03-17

Conférence Cuisine Thérapie 2 animée par Lydie Quiviger de Popote et moi

Tout (et son contraire) sur les sucres démêlons le vrai du faux !

Lydie Quiviger, de “Popote et Moi”, vous explique le rôle des glucides dans l’alimentation, apporte des repères simples pour mieux les comprendre et savoir comment les intégrer intelligemment à ses repas, dans une approche équilibrée et accessible au quotidien.

Rue de Ty Forn Médiathèque de l'Espace Imagine Taulé 29670 Finistère Bretagne

