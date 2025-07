Cuisine Yoguique & Ayurvedique Route du Ruth 132 Peyzac-le-Moustier

Cuisine Yoguique & Ayurvedique

Route du Ruth 132 Mousterious Peyzac-le-Moustier Dordogne

Atelier de cuisine yoguique et ayurvédique, animé par Dr. Debiprasad Pramanik. Découvrez les principes de l’alimentation saine à travers un exposé théorique et une application pratique, saine et délicieuse.

Atelier de cuisine yoguique et ayurvédique. Un voyage culinaire où les saveurs et la santé se rencontrent. Animé par Dr. Debiprasad Pramanik.

Découvrez la cuisine yoguique, cuisine végétale très tendre, très légère, basée sur l’écoute de soi. Elle veille au respect de la terre tout en nous promettant de gagner en vitalité et en sérénité. Apprenez à préparer des repas équilibrés, pleins de vitalité, faciles à digérer, savoureux et bénéfiques pour la santé !

Route du Ruth 132 Mousterious Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 85 90 89 moustierious@gmail.com

English :

Yogic and Ayurvedic cooking workshop, led by Dr. Debiprasad Pramanik. Discover the principles of healthy eating through a theoretical presentation and a practical, healthy and delicious application.

German : Cuisine Yoguique & Ayurvedique

Yogischer und ayurvedischer Kochworkshop, geleitet von Dr. Debiprasad Pramanik. Lernen Sie die Prinzipien der gesunden Ernährung durch einen theoretischen Vortrag und eine praktische, gesunde und leckere Anwendung kennen.

Italiano :

Laboratorio di cucina yogica e ayurvedica, condotto dal Dr. Debiprasad Pramanik. Scoprite i principi di una sana alimentazione attraverso una presentazione teorica e un’applicazione pratica, sana e deliziosa.

Espanol : Cuisine Yoguique & Ayurvedique

Taller de cocina yóguica y ayurvédica, dirigido por el Dr. Debiprasad Pramanik. Descubra los principios de la alimentación sana a través de una presentación teórica y una aplicación práctica, sana y deliciosa.

