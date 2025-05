Cuisiner avec le Feu à la Ferme d’Argentin – Lièpvre, 18 mai 2025 10:00, Lièpvre.

Haut-Rhin

Cuisiner avec le Feu à la Ferme d’Argentin 3 chemin du Frarupt Lièpvre Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-05-18 10:00:00

fin : 2025-05-18 13:00:00

Date(s) :

2025-05-18

Plongez dans une aventure culinaire enflammée et découvrez les secrets de la cuisine avec le feu lors de cet atelier exclusif !

Il y a bien des façons de cuisiner avec le feu sur le feu, dans le feu… Découvrez et expérimentez plusieurs techniques avant de passer aux travaux pratiques.

Vous vous retrouverez ensuite pour déguster vos réalisations en toute convivialité (il s’agit d’une dégustation et non d’un repas). .

3 chemin du Frarupt

Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 22 19 19 info@ferme-argentin.com

English :

Dive into a fiery culinary adventure and discover the secrets of cooking with fire in this exclusive workshop!

German :

Tauchen Sie in ein feuriges kulinarisches Abenteuer ein und entdecken Sie in diesem exklusiven Workshop die Geheimnisse des Kochens mit Feuer!

Italiano :

Tuffatevi in un’avventura culinaria infuocata e scoprite i segreti della cucina con il fuoco in questo workshop esclusivo!

Espanol :

Sumérjase en una ardiente aventura culinaria y descubra los secretos de la cocina con fuego en este exclusivo taller

L’événement Cuisiner avec le Feu à la Ferme d’Argentin Lièpvre a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de tourisme du Val d’Argent