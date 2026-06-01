Cuisiner avec les produits laitiers Espace Part’Âges Plérin Espace Part’AgeS Plérin
Cuisiner avec les produits laitiers Espace Part’Âges Plérin Espace Part’AgeS Plérin mercredi 10 juin 2026.
Plérin
Cuisiner avec les produits laitiers Espace Part’Âges Plérin
Espace Part’AgeS 7 Rue de la Croix Plérin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Découvrez et cuisinez des recettes simples et gourmandes pour intégrer les produits laitiers
dans votre alimentation. Puis repas ensemble pour déguster les plats. Atelier animé par
Anne, diététicienne. A partir de 10 ans. Participation de 1€. .
Espace Part’AgeS 7 Rue de la Croix Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48
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English :
L’événement Cuisiner avec les produits laitiers Espace Part’Âges Plérin Plérin a été mis à jour le 2026-05-28 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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