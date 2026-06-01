Cuisiner avec les produits laitiers Espace Part’Âges Plérin Espace Part’AgeS Plérin

Plérin

Cuisiner avec les produits laitiers Espace Part’Âges Plérin

Espace Part’AgeS 7 Rue de la Croix Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Découvrez et cuisinez des recettes simples et gourmandes pour intégrer les produits laitiers

dans votre alimentation. Puis repas ensemble pour déguster les plats. Atelier animé par

Anne, diététicienne. A partir de 10 ans. Participation de 1€. .

Espace Part’AgeS 7 Rue de la Croix Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48

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English :

L’événement Cuisiner avec les produits laitiers Espace Part’Âges Plérin Plérin a été mis à jour le 2026-05-28 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme