Limé

CUISINER AVEC MOZART Lectures théâtralisées

route dep 14 Limé Aisne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27 20:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le château de Limé, à 3 km de Braine, accueille le samedi 27 juin à 18h le spectacle CUISINER AVEC MOZART.

Lectures théâtralisées accompagnées par Mozart.

Pour ceux qui le souhaitent, le spectacle se prolongera par un pique nique sur les terrasses su château

Sur réservation au 06 32 59 26 95 ou artsencampagne@gmail.com

Le château de Limé, à 3 km de Braine, accueille le samedi 27 juin à 18h le spectacle CUISINER AVEC MOZART.

Lectures théâtralisées accompagnées par Mozart.

Pour ceux qui le souhaitent, le spectacle se prolongera par un pique nique sur les terrasses su château

Sur réservation au 06 32 59 26 95 ou artsencampagne@gmail.com .

route dep 14 Limé 02220 Aisne Hauts-de-France +33 032374507 artsencampagne@gmail.com

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English :

Limé Castle, 3 km from Braine, will host the show “COOKING WITH MOZART” on Saturday, June 27, at 6 p.m.

Dramatized readings accompanied by Mozart.

For those interested, the show will be followed by a picnic on the castle terraces.

Reservations required at 06 32 59 26 95 or artsencampagne@gmail.com

L’événement CUISINER AVEC MOZART Lectures théâtralisées Limé a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Soissonnais-Valois