Cuisiner, créer, partager ! Tendance 19 Paris

Retrouvons nous lors de notre atelier cuisine à Tendance 19. Au programme de cette édition de novembre, concevez un apéro anti-gaspi savoureux, apprenez de nouvelles recettes éco responsable et partageons ensuite un repas tous ensemble au cœur du 19eme arrondissement dans un ambiance chaleureuse et gourmande.

Atelier dès 10 ans , gratuit grâce au soutien de la CAF, du SYCTOM de la ville de Paris et de la mairie du 19eme arrondissement.

Découvrez notre atelier cuisine anti gaspillage suivi d’un repas partagé.

Le samedi 15 novembre 2025

de 13h30 à 16h30

gratuit

Inscription sur notre site:

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

début : 2025-11-15T14:30:00+01:00

fin : 2025-11-15T17:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-15T13:30:00+02:00_2025-11-15T16:30:00+02:00

Tendance 19 143 rue de Crimée 75019 Paris

https://www.tendance19.fr/collect/description/619166-c-nos-ateliers-cuisine?header=%2Fpage%2F3547362-nos-ateliers-cuisine +33769129216 tendanceparis19@gmail.com