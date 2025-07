Cuisiner en famille Lieu dit Les Taupins Tannerre-en-Puisaye

Lieu dit Les Taupins Jardin Ressource, Le Parc Puisaye Tannerre-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Début : 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-07-17 14:00:00

2025-07-17

Formez un duo gourmand avec un enfant de votre entourage… et venez cuisiner en plein air avec nous !

Un atelier cuisine à partager en famille, pour :

– Se retrouver et vivre un moment complice,

– Découvrir des recettes et des produits locaux,

– Échanger nos astuces et expériences,

– Créer du lien tout simplement.

– Que vous soyez parent, grand-parent, marraine, parrain, tata, tonton…

Venez accompagné d’un enfant à partir de 6 ans pour former votre binôme cuisine ! .

Lieu dit Les Taupins Jardin Ressource, Le Parc Puisaye Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cuisine@leparc.org

