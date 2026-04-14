Cuisiner pour son tout-petit (0-3 ans) : des repas équilibrés et bien répartis, Mairie de Noordpeene, Noordpeene

Cuisiner pour son tout-petit (0-3 ans) : des repas équilibrés et bien répartis Mercredi 6 mai, 10h00 Mairie de Noordpeene Nord

Inscription obligatoire – nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T10:00:00+02:00 – 2026-05-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-06T10:00:00+02:00 – 2026-05-06T11:30:00+02:00

Cet atelier propose aux parents de jeunes enfants, un temps d’échange et de pratique autour de l’alimentation de 0 à 3 ans.

Les participants cuisinent des recettes simples et adaptées tout en abordant les repères nutritionnels, la diversification alimentaire et l’organisation des repas. L’objectif est de donner des outils concrets pour accompagner l’enfant vers une alimentation saine et sereine.

Mercredi 6 mai de 10h à 11h30 à Noordpeene (Parking de la mairie)

Nombre de places limité – Inscription obligatoire

Un atelier proposé dans le cadre du Bus des 1000 premiers jours porté par Cœur de Flandre agglo.

Mairie de Noordpeene 230 rue de la Mairie 59670 Noordpeene Noordpeene 59670 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.ca-coeurdeflandre.fr/cuisiner-pour-son-tout-petit-noordpeene-0605 »}]

Vous êtes à la recherche d’idées de repas équilibrés pour votre bébé ? Rendez-vous mercredi 6 mai à 10h à Noordpeene pour un atelier cuisine animé par Agnès Dumortier, diététicienne.