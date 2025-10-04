Cuisiner, rêver, créer : la magie de la rue aux enfants rue Tandou Paris

Tendance 19 – Rue aux Enfants vous propose:

Une buvette gratuite pour se rafraîchir,

Un atelier cuisine ludique,

Un stand maquillage pour petits et grands enfants,

Un atelier lecture de contes pour voyager dans des contrées imaginaires suivi d’un atelier créatif !

Un moment de partage, de jeu et de découverte au cœur de la fête !

Venez profiter d’un espace convivial et créatif pour toute la famille au stand tendace 19, le samedi 27 septembre de 10H00 à 15H00.

Le samedi 04 octobre 2025

de 11h00 à 15h00

gratuit Tout public.

rue Tandou rue Tandou 75019 Paris

https://www.tendance19.fr/collect/description/609515-o-la-grande-rue-aux-enfants?header=%2Fpage%2F3511768-fete-des-rues-aux-enfants-27-sept +33769129216 tendanceparis19@gmail.com